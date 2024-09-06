Elazığ'ın Palu ilçesinde kuvvetli sağanağın oluşturduğu sel sonucu köy yollarında hasar meydana geldi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Gökdere grup köy yolunun geçtiği vadideki dereler taştı.
Meydana gelen sel nedeniyle aralarında Köklüce, Gökdere, Kırkbulak köylerinin de bulunduğu 10 köye ulaşımı sağlayan grup köy yolu zarar gördü.
Ulaşımın bir süre aksadığı yolda, İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.
Öte yandan bölgede oluşan sel cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, selin büyüklüğüyle Gökdere grup köy yolunda bulunan dereden karşıya geçmeyi sağlayan menfezden sel sularının taştığı yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Palu'da Sel, Köy Yollarını Hasar Gördü - Son Dakika
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