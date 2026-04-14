Palyatif Bakımda Moral Artıran Kurslar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle, Üniversite Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde düzenlenen kurslar hasta ve yakınlarının moral ve motivasyonunu artırıyor.

Serviste müzik dinletileri ve uygulamaları, el sanatları etkinlikleri, mutfak atölyeleri ile kişisel bakım hizmetleri sunulurken, haftanın 5 günü gerçekleştirilen kurslar günlük 8 saat sürüyor.

Çalışmanın yürütülmesinde TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek ile Halk Eğitim Müdürü Fatih Peşmen görev aldı.

Müzik eğitmeni Şeyma Alan, el sanatları öğretmeni Serap Özkaya, aşçılık eğitmeni Şadiye Aydın ve güzellik-bakım eğitmeni Tuğba Acer de hastalar ve yakınlarıyla birebir ilgilenerek sürece katkı sunuyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, Üniversite Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde yalnızca hastaların tedavisiyle ilgilenilmediğini söyledi.

Hasta yakınlarının da kendilerini iyi hissetmeleri için çeşitli etkinlikler yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri aracılığıyla hasta yakınları için yemek yapımı ve sosyal-kültürel faaliyetler yapılıyor. Üniversitedeki hocalarımız hastalarımızın günlük bakımları ile ilgileniyorlar. Burada Tokat'ın yöresel el sanatlarıyla ilgili etkinlikler yapılıyor. İnsana dokunan bütün faaliyetler kıymetli aslında. Biz hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetlerine bizzat şahit olduk. Kendileri de ifade ettiler." dedi.

Yılmaz, bu tür etkinliklerin devam edeceğini de vurguladı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek de Halk Eğitim Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çeltek, "Bizimle ekip olarak çalışan usta eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz önderliğinde, bölgenin sağlık üssü olma vizyonu ile hareket ederek tedavi edilemez denilen değil, her an özenli bakıma ihtiyaç duyan her bireyin yanında olmayı görev addetmektedir. Palyatif Bakım Servisi'nde bu kursu kendi aramızda da tartıştık aslında. Kurslar başladıktan sonra görüşler olumlu olduktan sonra bu konuda ciddi anlamda cesaretlendik." diye konuştu.

Güzellik-bakım eğitmeni Tuğba Acer ise "Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak burada bulunuyorum. Altı aydır burada kurs veriyoruz. İlk başta korkarak geldik. Ama şu anda hasta yakınlarıyla iç içe bir aile olduk burada. Herkes çok memnun. Biz de onlardan çok memnunuz. Büyük aile olduk. Hep beraber büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasta yakını Saliha Şen de "Bu kurs her konuda harika. Hiçbir eksiğimiz yok fazlası var. Hastaya ve hasta yakınına moral oluyor." dedi.

Aynur Kırış da "Doktorlardan hemşiresinden, hepsinden memnunuz. Allah bin kere razı olsun." dedi.