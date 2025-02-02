Pamukkale\'de 7 Katlı Binada Yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.
Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.
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