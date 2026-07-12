Pamukkale'de Orman Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pamukkale'de Orman Yangını

Pamukkale\'de Orman Yangını
12.07.2026 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı, müdahale için ekipler sevk edildi.

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Pamukkale, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale'de Orman Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı
Bahamalar’da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti Bahamalar'da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: “Gözün aydın“ diyerek müjdeyi verdiler 40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: "Gözün aydın" diyerek müjdeyi verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar

20:40
Savcılık dosyasına girdi Haluk Levent’ten milyonlarca liralık senet oyunu
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
20:14
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 20:52:45. #7.13#
SON DAKİKA: Pamukkale'de Orman Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.