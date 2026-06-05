Pamukkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pamukkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

05.06.2026 21:18
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Sabit Ö.'nün park halindeki otomobile gerçekleştirdiği pompalı tüfekli saldırıda, ağır yaralanan Metanet Altınpolat (35) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Sabit Ö.'nün park halindeki otomobile gerçekleştirdiği pompalı tüfekli saldırıda, ağır yaralanan Metanet Altınpolat (35) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Metanet Altınpolat'ın eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli ile polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Metanet Altınpolat, 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna Kardaş ile caddede park halinde bulunan 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araca yaklaşan Metanet Altınpolat'ın eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Sabit Ö., pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacaklarından ağır yaralanan Metanet Altınpolat ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna Kardaş'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Sabit Ö. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Metanet Altınpolat, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaralı Kardaş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sabit Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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