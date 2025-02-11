Pamukkale'de Su Kaynaklarında Kritik Düşüş - Son Dakika
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Pamukkale'de Su Kaynaklarında Kritik Düşüş

Pamukkale\'de Su Kaynaklarında Kritik Düşüş

Pamukkale'de incelemelerde bulunan Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, su debisinin 400 litreden 100-150 litreye düştüğünü ifade ederek, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

11.02.2025 10:55  Güncelleme: 10:58
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DENİZLİ'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve kuraklıkla boğuşan önemli turizm merkezi Pamukkale'de incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "400 litre saniye olan su debisi, 100-150 litre saniyeye kadar düşmüş durumda" dedi.

MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, dünyaca ünlü ören yeri Pamukkale'de incelemelerde bulundu. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Pamukkale'yi besleyen jandarma ve antik havuz bölgesindeki su kaynaklarında ölçüm gerçekleştirdi. Doç. Dr. Özçelik, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ve ülkemizdeki en önemli antik kentlerden biri olan Hierapolis, su sıkıntısıyla karşı karşıya. Pamukkale'yi besleyen jandarma ve antik havuzun bulunduğu su kaynağı ve bir diğer kaynaktan gelen sular travertenler üzerinde akarak mükemmel beyaz görüntüyü sağlıyor. Su miktarı oldukça azalmış durumda. Travertenlere gelen 400 litre saniye olan su debisi, saniyede 100-150 litreye kadar düşmüş durumda" diye konuştu.

2001 yılında Pamukkale'yi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sırasında yaptıkları ölçümlerde debi miktarının saniyede 250-300 litre civarında olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Özçelik, "Bugünkü yapılan ölçümlerde 100-150 litre olduğunu görüyoruz. Bu bize acil bir durum olduğunu ve bu konuda harekete geçmemiz gerektiği hususu ortaya koyuyor. Ayrıca su miktarındaki azalma sadece debi miktarında göze çarpmıyor, jandarma kaynağı ve antik havuzun bulunduğu kaynaklarda seviye azalmaları da açık şekilde görülüyor. Pamukkale'nin etrafındaki jeotermal kaynakların ve otellerin kullandığı kaynakların beraberinde değerlendirilmesi gerekiyor. Gelecek kuşaklara aktarılması gereken kaynakların iyi yönetilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Sağlık, Güncel, Turizm, Çevre, Son Dakika

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