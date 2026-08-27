Pamukkale'de Trafik Kazası: Sürücüler Yaralı - Son Dakika
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Pamukkale'de Trafik Kazası: Sürücüler Yaralı

Pamukkale\'de Trafik Kazası: Sürücüler Yaralı
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Pamukkale'de kamyonetle çarpışan çekici sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı, hayati tehlikede.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetle çarpışan çekicinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda, Mehmet K. (52) yönetimindeki 20 ASE 893 plakalı otomobil yüklü çekici, kırmızı ışıkta bekleyen Erhan Y'nin kullandığı 20 R 3812 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Erhan Y, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çekicinin sürücüsü Mehmet K. ise itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Trafik Kazası: Sürücüler Yaralı - Son Dakika

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