Pamukova'da Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pamukova'da Hafızlık İcazet Töreni

Pamukova\'da Hafızlık İcazet Töreni

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 21 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Törende öğrencilere icazet belgeleri ve hediyeler verildi.

23.08.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 21 kız öğrenci için icazet töreni yapıldı.

İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri için Pamukova Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine değindi.

Kur'an-ı Kerim'in hayatta tatbik edilmesi gerektiğini vurgulayan Akbulut, "Bu genç kardeşlerimiz, inşallah Kur'an-ı hayatlarının her anına yansıtarak örnek kişiler olacaklar." dedi.

Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık da hafızlığın önemine dikkati çekerek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fatih Akın ise icazet programı düzenleyenler ile hafızları tebrik etti.

İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş da öğrencileri, hocaları ve aileleri tebrik ederek, hafızlığın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Kaymakam Gürsel Temurci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Pamukova, sakarya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukova'da Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 03:31:46. #1.13#
SON DAKİKA: Pamukova'da Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement