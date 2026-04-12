Pamukova\'da Üreticiler Don Tehlikesine Karşı Ateş Yaktı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde zirai don tehlikesine karşı üreticiler ateş yakarak, meyvelerini korumaya çalıştı.

Meyve üretiminin yoğun olarak yapıldığı Pamukova'da, hava sıcaklıklarının düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zirai don uyarısında bulunduğu kentte üreticiler, gece boyunca meyve bahçelerinde ateş yakıp, ürünlerini korudu. Üreticiler hava sıcaklıklarının düştüğü gece saatlerinde ateşin başında nöbet tuttu.