Pamukova\'da Yangın Çıkmıştır

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Turgutlu Mahallesi mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle tepelerin bulunduğu bölgede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme arazözleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
