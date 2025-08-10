Pamukova\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turgutlu Mahallesi Kireçli Tepesi mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle tepelerin bulunduğu bölgeye yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ile bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Cephaneliğin bulunduğu askeri alanı da tehdit eden alevler, ekiplerce 1,5 saat süren mücadele sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.