Pamukova'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2 TIR ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-650 kara yolunun Pamukova Doğançay mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan M.A.B. ve eşi H.B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası TIR'lardan birinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.