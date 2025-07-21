Pamukova\'dan Yangın Ekibine Destek

PAMUKOVA'DAN DESTEK

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale eden ekiplere Pamukova ilçesinden destek geldi. Pamukova'da faaliyet gösteren bir simit fırınının çalışanları, itfaiye ve destek ekiplerine, sabahın ilk ışıklarıyla sıcak simit, poğaça ve içecek ikram etti. Ekiplere moral vermek istediklerini ifade eden simit fırını yetkilileri, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya),