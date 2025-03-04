Panama 2025 Karnaval Festivali Coşkusu

PANAMA, 4 Mart (Xinhua) -- Panama'nın başkenti Panama'da düzenlenen 2025 Karnaval Festivali'ne katılan insanlar, 2 Mart 2025.
2025 Karnaval Festivali, 28 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Panama'nın başkenti Panama'da düzenlenerek çok sayıda katılımcıyı ağırladı. (Fotoğraf: Xu Yongzheng/Xinhua)
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