Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Burica bölgesine 206 kilometre mesafede olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Panama Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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