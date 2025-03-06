Panama Kanalı Mulino'dan Trump'a Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Panama Kanalı Mulino'dan Trump'a Yanıt

Panama Başkanı Mulino, Trump'ın kanalın kontrolünü geri alma sözlerini yalanladı.

06.03.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PANAMA, 6 Mart (Xinhua) -- Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın kontrolünü geri alma yönündeki sözlerini yalanlayarak, kanalın Panamalılara ait olmaya devam edeceğini vurguladı.

Trump salı günü ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Panama Kanalını geri alacaklarını" ve sürecin çoktan başladığını söylemişti.

Mulino çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Panama ve tüm Panamalılar adına gerçeklere" ve ülke onuruna yönelik "bu yeni hakareti" reddettikleri belirtti.

Mulino, kanalın "geri alınma sürecinde olmadığını" ve "ne ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla ne de başka birisiyle yaptıkları görüşmelerde bu konunun gündeme gelmediğini" söyledi.

İki hükümet arasındaki işbirliğinin karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda açık mutabakata dayandığını söyleyen Mulino, bu bağlamda kanalın geri alınması ya da ulusal egemenliğin zedelenmesinin söz konusu olmaması gerektiğini ifade etti.

Mulino, "Kanal, Panamalılarındır ve Panamalılara ait kalmaya devam edecektir" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt'in Panama Kanalı'nın ABD donanmasına ait gemilerden ücret almayacağı yönündeki açıklamalarına yanıt olarak Panama Kanal İdaresi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada okyanuslar arası kanal geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Trump uzun bir süredir kritik öneme sahip bu uluslararası kanalı devralmaktan söz ederken, bazı ABD'li yetkililer de son dönemde Panama'nın ABD hükümetine ait gemilerden ücret almamayı kabul ettiği yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Panama Kanalı, Donald Trump, Donald Trump, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Panama, Panama, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama Kanalı Mulino'dan Trump'a Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:33:19. #7.13#
SON DAKİKA: Panama Kanalı Mulino'dan Trump'a Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.