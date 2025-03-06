Panama Kanalı Mulino'dan Trump'a Yanıt

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PANAMA, 6 Mart (Xinhua) -- Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın kontrolünü geri alma yönündeki sözlerini yalanlayarak, kanalın Panamalılara ait olmaya devam edeceğini vurguladı.

Trump salı günü ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Panama Kanalını geri alacaklarını" ve sürecin çoktan başladığını söylemişti.

Mulino çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Panama ve tüm Panamalılar adına gerçeklere" ve ülke onuruna yönelik "bu yeni hakareti" reddettikleri belirtti.

Mulino, kanalın "geri alınma sürecinde olmadığını" ve "ne ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla ne de başka birisiyle yaptıkları görüşmelerde bu konunun gündeme gelmediğini" söyledi.

İki hükümet arasındaki işbirliğinin karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda açık mutabakata dayandığını söyleyen Mulino, bu bağlamda kanalın geri alınması ya da ulusal egemenliğin zedelenmesinin söz konusu olmaması gerektiğini ifade etti.

Mulino, "Kanal, Panamalılarındır ve Panamalılara ait kalmaya devam edecektir" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt'in Panama Kanalı'nın ABD donanmasına ait gemilerden ücret almayacağı yönündeki açıklamalarına yanıt olarak Panama Kanal İdaresi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada okyanuslar arası kanal geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Trump uzun bir süredir kritik öneme sahip bu uluslararası kanalı devralmaktan söz ederken, bazı ABD'li yetkililer de son dönemde Panama'nın ABD hükümetine ait gemilerden ücret almamayı kabul ettiği yönünde açıklamalarda bulunuyor.