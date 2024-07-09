Panama Kanalı, su kaynağı projesiyle sıkıntıları önlemeye çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Panama Kanalı, su kaynağı projesiyle sıkıntıları önlemeye çalışıyor

Panama Kanalı yönetimi, kanalın işletilmesi için yeterli su kaynağının sağlanması amacıyla yaklaşık 1,6 milyar dolara mal olacak bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Proje, Indio Nehri üzerinde çok amaçlı bir rezervuarın inşa edilmesini ve bölgedeki yerel topluluklara mali yardım yapılmasını içeriyor. Kanalın yaşadığı kuraklık nedeniyle gemi geçişlerinde yaşanabilecek kısıtlamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

09.07.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panama Kanalı yönetimi, kanalın işletilmesi için yeterli su kaynağının sağlanması amacıyla yaklaşık 1,6 milyar dolara mal olacak bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kanalın işletilmesi ve yönetiminden sorumlu hükümete bağlı Panama Kanalı Yönetimi yetkilisi Ricaurte Vasquez, kuraklık ve su kriziyle mücadele için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Projeyle gelecekte su sıkıntısı nedeniyle gemi geçişlerinde yaşanabilecek kısıtlamaları önlemeyi hedeflediklerini belirten Vasquez, projenin, Indio Nehri üzerinde çok amaçlı bir rezervuarın inşa edilmesi ile bölgedeki yerel topluluklara 400 milyon dolarlık mali yardım yapılmasını içerdiğini ifade etti.

Vasquez, rezervuarın inşasının 6 yıl süreceğini ve maliyetinin yaklaşık 1,2 milyar dolara denk geleceğini kaydetti.

Panama Kanalı, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşıyor

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda gemiler geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kalırken bazı firmaların alternatif yol arayışında olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

Kaynak: AA

Panama Kanalı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama Kanalı, su kaynağı projesiyle sıkıntıları önlemeye çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:55:34. #1.11#
SON DAKİKA: Panama Kanalı, su kaynağı projesiyle sıkıntıları önlemeye çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement