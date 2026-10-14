Panama'nın Los Santos eyaletinde 6,3 büyüklüğündeki deprem evleri tahrip etti

Panama'nın Los Santos eyaletinde 6,3 büyüklüğündeki deprem evleri tahrip ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü'ne göre, pazartesi yerel saatle 18.20'de Panama'nın Los Santos eyaletinin Colorada Abajo bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde evler tahrip oldu.
PANAMA, 14 Ekim (Xinhua) -- Panama'nın Los Santos eyaletinin Colorada Abajo bölgesinde meydana gelen depremde tahrip olan evler, 13 Ekim 2026.
Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü'nün açıkladığı bilgilere göre, pazartesi günü yerel saatle 18.20'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (Fotoğraf: Daniel Gonzalez/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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