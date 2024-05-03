Panama Yüksek Mahkemesi, eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino'nun devlet başkanlığı adaylığının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi - Son Dakika
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Panama Yüksek Mahkemesi, eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino'nun devlet başkanlığı adaylığının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi

Panama Yüksek Mahkemesi, eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino\'nun devlet başkanlığı adaylığının Anayasa\'ya aykırı olmadığına karar verdi

Panama Yüksek Mahkemesi, eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino'nun devlet başkanlığı adaylığının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi. Mulino'nun partisi içinden aday olarak seçilmemesi nedeniyle açılan davada, Yüksek Mahkeme 1'e karşı 8 oyla Mulino'nun adaylığında Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığına hükmetti. Panama, 5 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle yeni devlet başkanını belirleyecek.

03.05.2024 17:59
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PANAMA Panama Yüksek Mahkemesi, eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino'nun devlet başkanlığı adaylığının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

Panama Yüksek Mahkemesi Başkanı Maria Eugenia Lopez, Mulino'nun partisi içinden aday olarak seçilmemesinden dolayı devlet başkanlığı adaylığının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada kararı açıkladı.

Lopez, Yüksek Mahkeme'nin 1'e karşı 8 oyla Mulino'nun adaylığında Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığına kanaat getirdiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Panama Seçim Mahkemesi, 5 Mart'ta kara para aklama davasında 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin başkanlık seçimleri için adaylığını iptal etmişti.

İptal kararının, Anayasa'daki "başkan adaylarının 5 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılmamış olması" şartına istinaden alındığı ifade edilmişti.

Mahkeme, ayrıca, Martinelli'nin başkanlık yaptığı siyasi partinin seçim pusulasında eski Bakan Jose Raul Mulino tarafından temsil edileceğini bildirmişti.

Mahkeme kararının ardından Mulino'nun, partisi tarafından seçilerek aday ilan edilmediği gerekçe gösterilerek adaylığının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Panama, 5 Mayıs'ta devlet başkanını seçecek

Panama'da seçmenler, 5 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle yeni devlet başkanının kim olacağına karar verecek.

Başkan adayları arasında eski Bakan Mulino ve eski devlet başkanlarından Martin Torrijos gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Panama Yüksek Mahkemesi, eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino'nun devlet başkanlığı adaylığının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi - Son Dakika

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