Pancar üreticilerine 952 milyon liralık 5\'inci avans ödemesi hesaplara aktarıldı

Pancar üreticilerine 952 milyon liralık 5'inci avans ödemesi hesaplara aktarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan İbrahim Yumaklı, pancar üreticisi çiftçilere toplam 952 milyon liralık 5'inci avans ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Yumaklı, ödemenin üreten Türkiye'nin emektarlarına hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerinin hesaplarına 952 milyon lira tutarında avans ödemesi yapıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplam 952 milyon TL büyüklüğündeki 5'inci avans ödemelerini pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Üreten Türkiye'nin emektarlarına hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Kaynak: DHA
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