Panelvanın bahçeye girmesi sonucu 2 yaralı

Karabük'te panelvanın bahçeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
R.A. idaresindeki bir kargo firmasına ait 41 L 8682 plakalı panelvan, Öğlebeli Mahallesi Tunahan Caddesi'nde sürücünün araçtan inmesinin ardından hareket etmeye başladı.
Bir süre ilerleyen panelvan, bir evin bahçesindeki tel örgülere çarparak durdu.
Aracı durdurmak isterken düşen sürücü ile panelvandaki H.Ş. (83) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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