Pangkor Adası'nda Tekne Feci Kaza

KUALA LUMPUR, 12 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu.

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) Perak Eyaleti Direktörü Mohamad Shukri Khotob salı günü yaptığı açıklamada, olayın Perak açıklarında batan tekneden sağ kurtulan 23 kişiyi bulan ve kurtaran Malezyalı bir balıkçı tarafından yetkililere bildirildiğini söyledi.

Khotob, kayıp 14 kişiyi bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Khotob, "İlk incelemeler, göçmenlerin 9 Mayıs'ta Endonezya'nın Kisaran kentinden ayrılarak ve Penang, Terengganu, Selangor ve Kuala Lumpur dahil olmak üzere Malezya'nın çeşitli bölgelerine gitmeyi planladıklarını ortaya koydu" dedi.

Yetkililerin arama çalışmaları kapsamında tekneler, bir helikopter ve bir gözetleme uçağı görevlendirdiğini kaydeden Khotob, kurtarma operasyonun sürdüğünü ifade etti.