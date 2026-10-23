Papa 14. Leo, 27 Ekim'deki Assisi programına doktor tavsiyesiyle katılmayacak - Son Dakika
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Papa 14. Leo, 27 Ekim'deki Assisi programına doktor tavsiyesiyle katılmayacak

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Vatikan Basın Ofisi, 13 Ekim'de akciğer ameliyatı geçiren Papa 14. Leo'nun iyileşme sürecinin çok iyi gittiğini, ancak 27 Ekim'de Assisi'de düzenlenecek programa doktorlarının tavsiyesiyle katılmayacağını bildirdi. Papa, katılamayacağı etkinlik için mesaj gönderecek.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, 13 Ekim'de geçirdiği akciğer ameliyatının ardından iyileşme sürecinin iyi gittiği ancak 27 Ekim için planlanan İtalya'nın Assisi kentindeki programa doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda katılmayacağı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden, Roma'daki Gemelli Hastanesinde 13 Ekim'de akciğerinden ameliyat edilen ve akciğer kanseri tanısı konulan Papa'nın iyileşme sürecine ilişkin yazılı açıklamalar yapıldı.

İlk açıklamada, Papa'nın ameliyat sonrasındaki durumunu takip için göğüs röntgeni çektirdiği ve burada operasyonun ardından iyileşme sürecinin "çok iyi" gittiğinin görüldüğü ancak doktorlarının tedbiren kendisine helikopterle 27 Ekim'de yapması planlanan seyahate çıkmasını tavsiye etmediği belirtildi.

Vatikan'dan daha sonra yapılan açıklamada da Papa 14. Leo'nun, önceden planlanan Papa 2. Ioannes Paulus'un 1986'da gerçekleştirdiği "Dünya Barışı İçin Dua" etkinliğinin yıl dönümünde düzenlenen programa katılmayacağı ve mesaj göndereceği ifade edildi.

Papa'nın ameliyatından çok önce planlanan 6-17 Kasım'da yapacağı Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisine dair açıklama yapılmadı.

Papa'yı ameliyat eden Prof. Dr. Stefano Margaritora, Papa hastaneden taburcu edildikten sonra Vatican News'e verdiği demeçte, Güney Amerika ülkelerini kapsayan seyahate ilişkin "Klinik açıdan bu ziyaretin yapılmaması için bir sebep göremiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Papa, 13 Ekim'de operasyon geçirdi

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında "Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar, müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." demişti.

Vatikan'dan 13 Ekim'deki ameliyatın ardından yapılan yazılı açıklamada, 90 dakikalık operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek, "Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme, akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." bilgisi paylaşılmıştı.

Papa 14. Leo, 17 Ekim'de Gemelli Hastanesindeki tedavisi tamamlanıp taburcu edilmişti.

Vatikan'dan 21 Ekim'de yapılan açıklamada ise Papa'nın akciğerinden alınan kitleye ilişkin patolojik ve moleküler test sonuçları ve bunlar doğrultusundaki onkolojik değerlendirmeye göre başka bir tedaviye ihtiyaç duymayacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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