Papa 14. Leo: İran Savaşı Adil Değil - Son Dakika
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Papa 14. Leo: İran Savaşı Adil Değil

06.06.2026 15:44
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Papa, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının adil olmadığını belirtti, savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın, adil olmadığını söyledi.

Papalık döneminin 4. dış gezisi için Roma'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e gidişi sırasında uçağında seyahatine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bir gazetecinin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, ABD'nin Tahran'a yönelik askeri eylemlerini savunurken "adil savaş" teorisine atıfta bulunmasını hatırlatarak Papa'ya; İran'daki savaşın adil bir savaş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunu yöneltti.

Papa 14. Leo da "Bence bu zaten daha önce çok açık şekilde ifade edildi. Orada adil bir savaş söz konusu değil. Sorun şu ki; adil savaş teorisi yüzyıllar öncesinden kalma, insanların bugün sahip olduğu silahları ve yıkım kapasitesini hayal edemediği zamanlardan geliyor." yanıtını verdi.

Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiler İran Savaşı sırasında gerilmişti

Papa 14. Leo, İran'da savaş devam ederken savaşın son bulması çağrısı yapmış ve 7 Nisan'da ABD Başkanı Trump'ın "İran'da bir medeniyet yok olacak" tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

ABD Başkanı da 12 Nisan'da Papa 14. Leo için "dış politikada zayıf ve berbat" yorumunu yapmıştı.

Papa da 13 Nisan'da Trump'a yanıt olarak korkmadığını belirterek, "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." demişti.

Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, İtalya-ABD ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 13 Nisan'da Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri için "kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine, Trump bu kez, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirerek Corriere della Sera gazetesine 14 Nisan'da verdiği demeçte Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 14 Nisan'da FOX kanalında yayınlanan röportajında da Meloni'ye yüklenmeye devam ederek "Bize yardım etmeyi reddedenlerle aynı ilişkiye sahip değiliz." demişti.

ABD Başkanı ayrıca, Rubio'nun Vatikan'a ziyaretinden kısa süre önce 5 Mayıs'ta bir radyoya verdiği demeçte, Papa'yı "birçok Katolik'i tehlikeye atmakla" suçlaması ve Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia ederek polemiği yeniden alevlendirmişti.

Papa da Trump'ın adını anmadan verdiği yanıtta, "Kilisenin görevi İncil ve barış hakkında konuşmaktır. İncil'i ilan ettiğim için beni eleştirmek isteyenler eleştirsinler, eleştirsinler." demişti.

ABD yönetimi, Vatikan ve İtalya ile gerilen ilişkileri yumuşatmak için 7 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Roma'ya göndermişti. ABD tarafının Papa-Rubio görüşmesinin, "dostça ve yapıcı havada geçtiğini" belirttiği basına yansımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa 14. Leo: İran Savaşı Adil Değil - Son Dakika

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