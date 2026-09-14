Papa 14. Leo, Vatikan'da maaş kesintilerini 1 Eylül 2026'da kaldırıyor - Son Dakika
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Papa 14. Leo, Vatikan'da maaş kesintilerini 1 Eylül 2026'da kaldırıyor

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele maksadıyla 2021 yılından bu yana kardinaller ve alt düzeydeki din insanlarının maaşlarında uygulanan kesintileri 1 Eylül 2026 itibarıyla yürürlükten kaldırdı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Vatikan'da 2021 yılından bu yana Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele maksadıyla kardinaller ve alt düzeydeki diğer din insanlarının maaşlarında uygulanan kesintileri yürürlükten kaldırdığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa 14. Leo, "Motu Proprio" adıyla anılan yeni bir Papalık Nizamnamesi çıkararak selefi Papa Franciscus'un 23 Mart 2021'de çıkardığı nizamnameyi, 1 Eylül 2026 itibarıyla iptal etti ve tasarruf tedbirlerini yürürlükten kaldırdı.

Papa 14. Leo, yeni nizamnamesinde, bu ekonomik tedbirlerin artık geride bırakılabileceğini, Vatikan'ın kurumlarıyla beraber artık farklı araçlarla da olsa ekonomik sürdürülebilirliği sağlama taahhütlerine devam edeceğine emin olduğunu belirtti.

Papa Franciscus'un Mart 2021'de yürürlüğe koyduğu "Sürdürülebilir Bir Gelecek" başlıklı nizamnamesi Kovid-19'un getirdiği ekonomik sıkıntılara karşı mücadele etmeyi amaçlıyordu.

Söz konusu nizamname, Vatikan bütçesinde personel giderlerinin önemli bir gider kalemini oluşturması sebebiyle Katolik Kilisesi'ndeki ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en yüksek makam olan kardinallerin maaşında yüzde 10 kesintiye gidilmesine, alt düzeydeki din insanları ile diğer Vatikan personelinin maaşlarında da daha küçük miktarda kesintiler yapılmasına yol açmıştı.

Kaynak: AA

Vatikan, Ekonomi, Güncel, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa 14. Leo, Vatikan'da maaş kesintilerini 1 Eylül 2026'da kaldırıyor - Son Dakika

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