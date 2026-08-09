Papa'dan Sudan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa'dan Sudan'a Ateşkes Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14. Leo, Sudan'daki çatışmalara son verilmesi için uluslararası toplumu acil harekete geçmeye davet etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Sudan'da devam eden çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, uluslararası topluma bölgede acil ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları destekleme çağrısında bulundu.

Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine göre, Papa, Aziz Petrus Meydanı'ndaki pazar duasının ardından yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sudan'daki mevcut durumdan endişe duyduğunu dile getiren Papa, uluslararası topluma bölgede acil ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları destekleme çağrısı yaptı.

Papa, Sudan halkıyla manevi dayanışma içinde olduğunu belirterek, çatışmalardan etkilenen sivil halk için insani yardım koridorlarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden iç savaşta on binlerce kişi hayatını kaybederken yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkedeki çatışmalar dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Sudan, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa'dan Sudan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 07:09:59. #7.13#
SON DAKİKA: Papa'dan Sudan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.