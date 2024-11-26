Papa Franciscus Notre Dame Açılışını Reddetti - Son Dakika
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Papa Franciscus Notre Dame Açılışını Reddetti

Papa, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılmayıp Korsika'daki konferansa gideceğini açıkladı.

26.11.2024 15:19
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Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarihi Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine davetini reddederek Fransız toprağı Korsika'da bir konferansa katılacağını bildirmesi, tartışma yarattı.

Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 5 yıllık onarım ve restorasyonun ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 2019'daki yangının ardından, alanında uzman çok sayıda zanaatkar ve mimarın katkılarıyla onarım çalışmaları tamamlanan Katedral, 7 Aralık'ta yapılacak resmi törenle yeniden ibadete açılacak.

Yapımı yaklaşık iki yüzyıl süren ve 1345 yılında tamamlanan tarihi bina, 2019'un nisanında çıkan yangında ciddi hasar aldı. Yangının binada yarattığı hasarı onarmak için 2 binden fazla işçi ve zanaatkar 5 yıl boyunca çalıştı. Uluslararası yardımların da yapıldığı restorasyon 1 milyar avroya mal oldu.

Fransa'nın coşkuyla hazırlandığı açılış törenine ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kral 3. Charles, İspanya Kralı 6. Felipe, Fas Kralı 6. Muhammed, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişi çağrıldı.

Ancak Fransa'nın Notre Dame'ın açılışına Katoliklerin dini lideri Papa Francis'in katılmayacağını bildirmesi gündem oldu. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, 15 Aralık'ta Akdeniz'deki Fransız adası Korsika'ya yapacağı ziyaret nedeniyle Notre Dame'ın açılışına katılamayacak.

Ulusal basında Papa'nın Notre Dame'ın açılışına katılmayı reddedip Fransa'nın Korsika adasında dini bir konferansa iştirak etmesi Papa ve Macron'un ilişkilerinin iyi olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Açılış töreni

Açılış töreni Macron ve Paris Başpiskoposu Laurent Ulrich'in konuşmalarını, geleneksel kapı çalma ritüelini ve ışık şovunu içeriyor.

Ayrıca 15 Aralık'a kadar katedral ve çevresinde açılış etkinlikleri devam edecek.

Katedral'de ilk ayin 8 Aralık Pazar günü yerel saatle 10.30'da başlayacak. Akşam 18.30'da da halka açık ilk ayin gerçekleştirilecek. Tarihi Katedral aynı zamanda yıl boyunca 50'den fazla konsere ev sahipliği yapacak.

Katedral ilk altı ay yalnızca bireysel ve ibadet amaçlı ziyaretlere açık olacak, grup ziyaretleri ise 9 Haziran'dan sonra yapılabilecek.

Yangın öncesinde her yıl 11 milyon turisti ağırlayan tarihi binanın açılıştan sonra yılda 14 milyondan fazla turiste kapılarını açması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus Notre Dame Açılışını Reddetti - Son Dakika

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