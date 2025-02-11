Papa Franciscus'tan Trump'a Göç Eleştirisi - Son Dakika
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Papa Franciscus'tan Trump'a Göç Eleştirisi

Papa, ABD'nin düzensiz göçmen politikalarını eleştirerek onurlarının zedelendiğini belirtti.

11.02.2025 19:16
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenleri göndermeye yönelik politikasını sert şekilde eleştirerek, geldikleri yerleri terk etmek zorunda kalan insanları sınır dışı etmenin onların onurunu zedelediğini belirtti.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa, ABD'li piskoposlara gönderdiği mektupta, bu ülkedeki göç politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Papa mektubunda isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği düzensiz göç politikasına işaret ederek, "ABD'de kitlesel sınır dışı etme programının başlatılmasıyla yaşanan büyük krizi yakından takip ettim. Doğru bir şekilde oluşturulmuş vicdan, eleştirel bir yargıda bulunmaktan ve bazı göçmenlerin yasa dışı statüsünü açıkça veya örtük biçimde suçla tanımlayan herhangi bir önlemle aynı fikirde olmadığını ifade etmekten kaçınamaz." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, "Aşırı yoksulluk, güvensizlik, sömürü, zulüm veya çevrenin ciddi şekilde tahribata uğraması gibi nedenlerden ana vatanlarını terk eden insanları sınır dışı etmek, birçok erkek ve kadının ve de ailelerin onuruna zarar verir ve onları zayıf ve savunmasız bir duruma sokar." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek ortak iyiliğin, toplum ve hükümetin, tüm bireylerin haklarını tanıyıp, koruyup, topluma entegre ettiği zaman teşvik edileceğini belirten Papa, "Bu, düzenli ve yasal göçü düzenleyen bir politika geliştirilmesine engel değildir. Güç kullanılarak ve her insanın eşit onuru olduğu gerçeğine dayanmadan oluşturulan bir yapı, kötü başlar ve kötü sonuçlanır." yorumunu yaptı.

Papa Franciscus, mektubunda, "Katolik Kilisesi'nin tüm inananlarına ve iyi niyetli tüm erkek ve kadınlara; göçmen ve mülteci kardeşlerimize ayrımcılık yapan ve onlara gereksiz acılar çektiren söylemlere boyun eğmemeleri çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ve göç konusundaki hassasiyetiyle bilinen Papa Franciscus'un, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de yine göç konusu üzerinden karşı karşıya geldiği anlar olmuştu.

İki lider, son olarak iki ülke ilişkilerini de ilgilendiren atama kararlarıyla dikkati çekmişti.

Trump'ın başkanlık görevini devralmadan önce Papa Franciscus'a yönelik sert eleştirileriyle bilinen aşırı sağcı aktivist Brian Burch'u, Vatikan'a ABD Büyükelçisi olarak atayacağını duyurmasına, Vatikan da benzer bir karşılık vermişti. Papa Franciscus, göçmen haklarını savunmasıyla tanınan Kardinal Robert Walter McElroy'u Washington Başpiskoposu olarak atamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus'tan Trump'a Göç Eleştirisi - Son Dakika

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