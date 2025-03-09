Papa Franciscus'un sağlık durumunda iyileşme gözlemlendi - Son Dakika
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Papa Franciscus'un sağlık durumunda iyileşme gözlemlendi

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Vatikan, Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Papa'nın durumunda kademeli ve hafif bir iyileşme olduğunu bildirdi.

09.03.2025 00:17
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un durumunda kademeli ve hafif iyileşme gözlemlendiği bildirildi.

Vatikan, geçen ay geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 23 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"HAFİF BİR İYİLEŞME GÖZLEMLENMEKTEDİR"

Açıklamada, "Son günlerde Papa'nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Papa'nın ateşi yoktur. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Papa'nın doktorlarının, hastalığın seyrine ilişkin tahminlere ihtiyatlı yaklaştığı belirtildi. Ayrıca Papa Franciscus'un sabah saatlerini dua ederek geçirdiği, öğleden sonra ise ara ara çalıştığı ve dinlendiği ifade edildi.

14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.
22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlamıştı.

Papa Franciscus\'un sağlık durumunda iyileşme gözlemlendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus'un sağlık durumunda iyileşme gözlemlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • My Way:
    Demek gidici.Daha vakit varken son nefesini Kelime-i Tevhidle git. 5 3 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    gözünüz aydın chp liler babanız iyileşiyormuş 4 4 Yanıtla
  • Hakan as :
    Bizene 6 1 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    ölmeden önce kelime- i şehadet getirse ALLAH belki de affeder cenneti nail eder. 4 2 Yanıtla
  • Bülent KARAKURT:
    senin papanın..... 3 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bir bebeğin, birde yaşlı insanların altına bez bağlanır, belli bir yaşa gelince köşeye çekilmek lazım 3 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    Geçmiş olsun Allah şifa versin 2 0 Yanıtla
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