Papa'nın Kamerun Ziyareti

16.04.2026 00:25
Papa 14. Leo, Kamerun'da adalet, barış ve gençlerin rolü üzerine konuştu; şiddeti reddetti.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Afrika turunun ikinci ayağı kapsamında Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ile görüştü.

Başkent Yaounde'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Papa ile Cumhurbaşkanı Biya basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Papa, ikili görüşmenin ardından, devlet yetkilileri, sivil toplum temsilcileri ve diplomatik temsilcilere hitaben yaptığı konuşmada, Kamerun'u Afrika'nın minyatürü olarak nitelendirerek ülkenin sahip olduğu kültürel, dilsel ve geleneksel çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu söyledi.

Halkların adalet ve barışa yönelik güçlü bir arayış içinde olduğunu belirten Papa, özellikle gençlerin daha adil bir dünyanın inşasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Kamerun'un bazı bölgelerinde yaşanan gerilim ve şiddetin derin acılara yol açtığını belirten Papa, hayatını kaybedenler, yerinden edilen aileler ve eğitimden mahrum kalan çocuklara dikkati çekti.

Şiddet ve savaşın reddedilmesi çağrısında bulunan Papa, sevgi ve adalet temelli, bir barış anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Sivil toplumun barışın inşasında hayati rol oynadığını söyleyen Papa, dernekler, kadın ve gençlik örgütleri, sendikalar ile geleneksel ve dini liderlerin çatışmaların çözümünde önemli işlev üstlendiğini kaydetti.

Kadınların çoğu zaman şiddetin ilk mağdurları olduğunu ancak aynı zamanda barışın inşasında kilit rol oynadığını ifade eden Papa, karar alma süreçlerinde kadınların sesinin daha fazla duyulması gerektiğini söyledi.

Dinler arası diyaloğun teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Papa, dini liderlerin arabuluculuk ve uzlaşı süreçlerine dahil edilmesinin önemine işaret etti.

Papa'nın Kamerun ziyareti kapsamında yarın ülkenin kuzeybatı bölgesindeki anglofon (İngilizce konuşulan) Bamenda şehri ile ülkenin ekonomik başkenti Douala'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Papa, Afrika turu kapsamında Kamerun'un ardından Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
