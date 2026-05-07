Papa ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio Görüştü

07.05.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14. Leo, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile barış ve insan onuru üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Vatikan'da kabul etti.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşa dair Papa'nın geçen ay savaş karşıtı mesajlar vermesine, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert sözlerle karşı çıkmasıyla gerilen Vatikan-ABD ilişkileri açısından bugün önemli ziyaret gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sabah saatlerinde Roma'ya gelerek, komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçti ve burada Trump'ın son haftalarda sıkça eleştirdiği Papa ile görüştü.

Vatikan Basın Ofisinden bu görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD'li Bakan Rubio'nun, bu sabah ilk olarak Papa 14. Leo tarafından kabul edildiği, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Görüşmeler sırasında Vatikan ile ABD arasındaki iyi ikili ilişkileri geliştirme yönündeki ortak kararlılık yeniden teyit edildi. Daha sonra bölgesel ve uluslararası durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle savaşlardan, siyasi gerilimlerden ve ağır insani koşullardan etkilenen ülkelere dikkat çekildi ve barış için yorulmadan çalışma gerekliliği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Konuk Bakan Rubio da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Papa 14. Leo ile görüşmesinden çekilmiş fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, "Papa ile buluşarak, barışı ve insan onurunu destekleme konusundaki ortak kararlılığımızı vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Papa'nın Rubio ile görüşmesinin belirlenenden daha uzun ve 45 dakikadan fazla sürdüğü ayrıca ABD tarafının görüşmenin, "dostça ve yapıcı havada geçtiğini" belirttiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yarın da Trump'ın, Papa'ya yönelik sert sözlerini eleştirmesi dolayısıyla arasında "soğuk rüzgarlar"ın estiği Avrupa'daki müttefiklerinden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ayrıca Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşmesi bekleniyor.

Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, ABD'nin Vatikan ve İtalya ilişkilerinde tansiyonu yükseltmişti

Papa 14. Leo, İran'da savaş devam ederken savaşın son bulması çağrısı yapmış ve 7 Nisan'da ABD Başkanı Trump'ın "İran'da bir medeniyet yok olacak" tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

ABD Başkanı da 12 Nisan'da Papa 14. Leo için "dış politikada zayıf ve berbat" yorumunu yapmıştı.

Papa da 13 Nisan'da Trump'a yanıt olarak korkmadığını belirterek "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." demişti.

Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, İtalya-ABD ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 13 Nisan'da Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri için "kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine, Trump bu kez, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirerek Corriere della Sera gazetesine 14 Nisan'da verdiği demeçte Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 14 Nisan'da FOX kanalında yayınlanan röportajında da Meloni'ye yüklenmeye devam ederek "Bize yardım etmeyi reddedenlerle aynı ilişkiye sahip değiliz." demişti.

ABD Başkanı ayrıca, Rubio'nun Vatikan'a ziyaretinden kısa süre önce 5 Mayıs'ta radyo sunucusu Hugh Hewitt ile yaptığı bir röportajda, Papa'yı "birçok Katolik'i tehlikeye atmakla" suçlaması ve Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia ederek polemiği yeniden alevlendirmişti.

Papa da Trump'ın adını anmadan verdiği yanıtta, "Kilisenin görevi İncil ve barış hakkında konuşmaktır. İncil'i ilan ettiğim için beni eleştirmek isteyenler eleştirsinler, eleştirsinler." demişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
18:54
Trabzonspor’da Batagov ameliyat edildi Aylarca forma giyemeyecek
Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:39:32. #7.12#
SON DAKİKA: Papa ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.