Papua Yeni Gine'de çetenin köylere saldırıları sonucu 26 kişi öldü - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de çetenin köylere saldırıları sonucu 26 kişi öldü

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de çetenin köylere saldırıları sonucu aralarında 16 çocuğun bulunduğu en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu köylerdeki evler ateşe verildi ve kayıp kişilerin olduğu belirtildi. Çete üyelerinin bazı kadın ve kızlara cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, saldırıların mülk anlaşmazlığından kaynaklanmış olabileceğini belirtti ve bu tarz şiddet olaylarının tekrarlanmaması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

25.07.2024 12:25
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Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de çetenin köylere saldırıları sonucu aralarında 16 çocuğun bulunduğu en az 26 kişi yaşamını yitirdi.

Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Doğu Sepik eyaletine bağlı Angoram Polisinden yapılan açıklamada, 30'u aşkın gencin oluşturduğu çetenin eyalet sınırlarındaki 3 köye saldırılar düzenlediği bildirildi.

Angoram Polis Müfettişi Peter Mandi, basına yaptığı açıklamada, çetenin saldırıları sonucu aralarında 16 çocuğun bulunduğu en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini, köylerdeki evlerin ateşe verildiğini ve kayıp kişilerin bulunduğunu belirtti.

Kendilerine "Umrumda değil" ismini veren çete üyelerinin bazı kadın ve kızlara öldürmeden önce cinsel istismarda bulunduğunu ifade eden Mandi, çetenin silahlı olduğunu kaydetti.

"Kaçan köylülerden haber alamadık"

Mandi, "Saldırılar geçtiğimiz hafta yaşandı ancak köyler kara yolu ile erişimde oldukça zor bir bölgede olduğu için polis bölgeye yeni ulaşabildi. Bir köyde yaşlılar ve 5 yaşındaki bir çocuk öldürülmüştü. Diğer köyde kızlar ve çocuklar palalarla kesilmişti. Kaçan köylülerden haber alamadık." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinin çetenin saldırılarından korktuğunu ve endişelendiklerini belirten Mandi, saldırıların nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Papua Yeni Gine'de yaşanan şiddet karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek, saldırıların mülk anlaşmazlığından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Türk, ölü sayısının 50'yi aşabileceğine işaret ederek, bu tarz şiddet olaylarının tekrarlanmaması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Papua Yeni Gine, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'de çetenin köylere saldırıları sonucu 26 kişi öldü - Son Dakika

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