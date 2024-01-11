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Papua Yeni Gine'de Yaşanan Şiddet Olaylarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Yaşanan Şiddet Olaylarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Papua Yeni Gine'de maaş anlaşmazlığı nedeniyle polis ile güvenlik güçlerinin greve başlamasının ardından yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarında 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkenin en kalabalık iki kentinde, iş yerleri ve mağazaları yağmalayan gruplar, başkent Port Moresby'de 9, Lae'de ise 7 kişinin ölümüne neden oldu. Başbakan James Marape, vatandaşları huzur ve normale dönmeyi öncelemeye çağırdı ve polis varlığının eksikliğinin isyan ve yağmalamalara yol açtığını belirtti. Güvenlik güçlerinin başkentte kontrolü sağlamaya başladığı ve önlemler alınacağı açıklandı.

Papua Yeni Gine\'de Yaşanan Şiddet Olaylarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:32
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Papua Yeni Gine'de, maaş anlaşmazlığı nedeniyle polis ile güvenlik güçlerinin greve başlamasının ardından yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarında 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABC News'un polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçlerinin yokluğundan yararlanan gruplar, ülkenin en kalabalık iki kentinde, iş yerleri ve mağazaları yağmalamaya ve ateşe vermeye başladı.

Hükümetin, yatıştırılması için ordudan askeri destek talep ettiği şiddet olaylarında, başkent Port Moresby'de 9, ülkenin ikinci büyük kenti olan Lae'de ise 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, yaptığı açıklamada, vatandaşları "huzuru ve normale dönmeyi öncelemeye" çağırdı.

Marape, kamu görevlilerini ilgilendiren maaş sorununun ardından yaşanan iç güvenlik zafiyetinin, başta başkentte olmak üzere, ülkede "stres ve baskı" oluşturduğunu belirterek "Sonuç olarak, polis varlığının eksikliği, şehrimizin belirli bölgelerinde isyan ve yağmalamalara yol açtı." ifadesini kullandı.

Başkentte yaşanan olayların, ülkenin diğer bölgelerinde de bir dalgalanma etkisi oluşturduğunu kaydeden Marape, "Bu insanlara, buranın bizim ülkemiz olduğunu ve onu sahiplenmemiz gerektiğini anlamaları için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Marape, güvenlik güçlerinin başkentte kontrolü sağlamaya başladığını, olayların tekrarlanmaması ve işletmelerin zararının tazmini için önlemler alınacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Marape hükümetini destekleyen iki milletvekilinin, olaylar üzerine istifa ettiği bildirildi.

Hiri-Koiari bölge milletvekili Keith Iduhu ile Simbu bölge milletvekili James Nomane yaptıkları açıklamalarda, yaşanan olayların hükümete güveni sarstığını belirterek Marape'nin görevi bırakması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Yaşanan Şiddet Olaylarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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