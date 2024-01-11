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Papua Yeni Gine'de Yaşanan Şiddet Olaylarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Yaşanan Şiddet Olaylarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Papua Yeni Gine'de maaş anlaşmazlığı nedeniyle polis ve güvenlik güçlerinin greve başlamasının ardından yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarında 16 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin en kalabalık iki kentinde iş yerleri ve mağazalar yağmalandı ve ateşe verildi. Başkent Port Moresby'de 9, Lae'de ise 7 kişi öldü. Başbakan James Marape, vatandaşları huzur ve normale dönmeyi öncelemeye çağırdı ve olağanüstü hal ilan etti.

Papua Yeni Gine\'de Yaşanan Şiddet Olaylarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 18:25
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Papua Yeni Gine'de, maaş anlaşmazlığı nedeniyle polis ile güvenlik güçlerinin greve başlamasının ardından yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarında 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABC News'un polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçlerinin yokluğundan yararlanan gruplar, ülkenin en kalabalık iki kentinde, iş yerleri ve mağazaları yağmalamaya ve ateşe vermeye başladı.

Hükümetin, yatıştırılması için ordudan askeri destek talep ettiği şiddet olaylarında, başkent Port Moresby'de 9, ülkenin ikinci büyük kenti olan Lae'de ise 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, vatandaşları "huzuru ve normale dönmeyi öncelemeye" çağırdı.

Marape, kamu görevlilerini ilgilendiren maaş sorununun ardından yaşanan iç güvenlik zafiyetinin, başta başkentte olmak üzere, ülkede "stres ve baskı" oluşturduğunu belirterek, "Sonuç olarak, polis varlığının eksikliği, şehrimizin belirli bölgelerinde isyan ve yağmalamalara yol açtı." ifadesini kullandı.

Başkentte yaşanan olayların, ülkenin diğer bölgelerinde de bir dalgalanma etkisi oluşturduğunu kaydeden Marape, "Bu insanlara, buranın bizim ülkemiz olduğunu ve onu sahiplenmemiz gerektiğini anlamaları için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Marape, güvenlik güçlerinin başkentte kontrolü sağlamaya başladığını, olayların tekrarlanmaması ve işletmelerin zararının tazmini için önlemler alınacağını dile getirdi.

Papua Yeni Gine Başbakanı Marape, daha sonra yaptığı açıklamada, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

Marape, OHAL'in 14 gün süreceğini ve şiddet olaylarının artması ihtimaline karşı hazırlıklı olacaklarını belirtti.

Öte yandan, Marape hükümetini destekleyen iki milletvekilinin, olaylar üzerine istifa ettiği bildirildi.

Hiri-Koiari bölge milletvekili Keith Iduhu ile Simbu bölge milletvekili James Nomane yaptıkları açıklamalarda, yaşanan olayların hükümete güveni sarstığını belirterek, Marape'ye görevi bırakması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Yaşanan Şiddet Olaylarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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