Papua Yeni Gine\'de Siklon Felaketi

Papua Yeni Gine'de etkili olan Maila Siklonu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABC News kanalının haberine göre, Papua Yeni Gine'de halk, şiddetli yağışların yol açtığı afetlerden olumsuz etkileniyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Maila Siklonu'ndan etkilenenlere gıda, su ve geçici barınma sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, afetlerde 8'i toprak kayması nedeniyle toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hastanelerde temel ihtiyaç malzemelerinin eksik olduğunu kaydeden yetkililer, çok sayıda kişinin evsiz kaldığını aktardı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da yaptığı açıklamada, afetle mücadele kapsamında Papua Yeni Gine'ye 1 milyon Avustralya doları yardım sağlanacağını ifade etti.

Öte yandan Yeni Zelanda'da etkili olan Vaianu Kasırgası, ülkenin Kuzey Adası'nda şiddetli yağış ve rüzgarlara neden oldu.

Ülkede rüzgar hızı saatte 120 kilometreyi aşarken bazı bölgelerde yaklaşık 10 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Yeni Zelanda'da karaya vuran Vaianu Kasırgası nedeniyle nadir görülen en yüksek seviye olan "kırmızı seviye rüzgar uyarısı" yürürlüğe girmişti.