Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Ölü Sayısı 100'ü Aştı

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ENGA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde toprak kaymasının meydana geldiği bölgenin yakınlarındaki bir alan görülüyor, 24 Mayıs 2024.

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletinde bulunan Kaokalam köyünde, Cuma günü yerel saatle 03.00 sularında toprak kayması meydana geldi.

Bölge sakinleri, Avustralya Yayın Kurumu'na yaptıkları açıklamada ölü sayısının 100'ü aştığını belirtirken, bu rakam yerel yetkililer tarafından henüz teyit edilmedi. (Fotoğraf: Xinhua)