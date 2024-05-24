Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Ölü Sayısı 100'ü Aştı - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Ölü Sayısı 100'ü Aştı

Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucunda Kaokalam köyünde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölge sakinleri tarafından verilen bilgi henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

24.05.2024 15:50
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ENGA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde toprak kaymasının meydana geldiği bölgenin yakınlarındaki bir alan görülüyor, 24 Mayıs 2024.

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletinde bulunan Kaokalam köyünde, Cuma günü yerel saatle 03.00 sularında toprak kayması meydana geldi.

Bölge sakinleri, Avustralya Yayın Kurumu'na yaptıkları açıklamada ölü sayısının 100'ü aştığını belirtirken, bu rakam yerel yetkililer tarafından henüz teyit edilmedi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Papua Yeni Gine, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Ölü Sayısı 100'ü Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Ölü Sayısı 100'ü Aştı - Son Dakika
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