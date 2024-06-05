Papua Yeni Gine'de Tuliparo köyü toplu mezarlığa dönüştürüldü - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Tuliparo köyü toplu mezarlığa dönüştürüldü

Papua Yeni Gine\'de Tuliparo köyü toplu mezarlığa dönüştürüldü

Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kayması sonucunda Tuliparo köyü, toplu mezarlığa dönüştürüldü. Yetkililer, 24 Mayıs'tan bu yana toprak altında kalan cesetlerin çürüdüğünü açıkladı. Topraktan çıkarmanın mümkün olmadığı belirtilirken, afet sonucunda 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı tahmin ediliyor.

05.06.2024 12:43
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Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı heyelandan etkilenen Tuliparo köyü, toplu mezarlığa dönüştürüldü.

Ülkedeki Post-Courier gazetesinin haberine göre, yetkililer basın toplantısında, felaketin meydana geldiği 24 Mayıs'tan bu yana toprak altında kalan cesetlerin çoktan çürüdüğünü açıkladı.

Çürüyen cesetleri topraktan çıkarmanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, Tuliparo köyünün toplu mezarlığa dönüştürüldüğünü duyurdu.

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması

Ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletine 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuş, afet nedeniyle Birleşmiş Milletlerden yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'de Tuliparo köyü toplu mezarlığa dönüştürüldü - Son Dakika

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