Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi devraldı, iki asırlık stüdyo birleşti - Son Dakika
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Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi devraldı, iki asırlık stüdyo birleşti

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Paramount Skydance, salı günü Warner Bros. Discovery'yi devralma sürecini tamamladı. Devirle asırlık iki Hollywood stüdyosu, iki küresel dijital yayın platformu ve iki büyük ABD'li haber kuruluşu Skydance çatısı altında birleştirildi.

LOS ANGELES, 7 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinin Burbank bölgesindeki Warner Bros. stüdyosunda bulunan su kulesi, 6 Ekim 2026.

Paramount Skydance, salı günü Warner Bros. Discovery'yi devralma sürecini tamamladı.

Bu hamleyle asırlık iki Hollywood stüdyosu, iki küresel dijital yayın platformu ve iki büyük ABD'li haber kuruluşu, Skydance adlı devasa bir şirketin çatısı altında birleştirildi. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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