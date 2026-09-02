Paramount'un 'antisemitizm' suçlamasına 180'den fazla Yahudi isimden Ruffalo'ya destek mektubu - Son Dakika
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Paramount'un 'antisemitizm' suçlamasına 180'den fazla Yahudi isimden Ruffalo'ya destek mektubu

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Paramount'un, Mark Ruffalo'yu 'antisemitik klişelere' başvurmakla suçlamasının ardından 180'den fazla Yahudi isim, oyuncuya destek veren açık mektuba imza attı. Mektupta, Ruffalo'nun tepkisinin 'antisemitizm' olarak nitelendirilmesinin, bu kavramın 'tehlikeli ve yanlış şekilde silah olarak kullanılması' olduğu belirtilirken, oyuncunun Gazze'deki duruma dikkat çekmesinin ahlaki bir görev olduğu vurgulandı.

ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo'ya yönelik "antisemitizm" suçlamaları karşısında 180'den fazla Yahudi isim, ünlü oyuncuya destek veren açık mektuba imza attı.

Ruffalo'nun 21 Ağustos'taki bir paylaşımında Paramount ile Warner Bros arasında yapılan anlaşmayı "Filistinlilere yönelik soykırıma ortak olma" olarak nitelendirmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor.

Paramount???????'un Ruffalo'yu "ticari bir anlaşmazlığı bahane ederek" "antisemitik klişelere" başvurmakla suçlamasının ardından 180'den fazla Yahudi isim, Ruffalo'ya destek veren açık mektubu imzaladı.

Mektupta, Ruffalo'nun tepkisinin "antisemitik" olarak nitelendirilmesinin "antisemitizmin tehlikeli ve yanlış bir şekilde silah olarak kullanılması" olduğu belirtildi.

Ruffalo'nun bu anlaşmadaki İsrail etkisine dikkati çekmesinin önemine işaret edilen mektupta, " Gazze'de yaşananlarla Hollywood'da yaşananlar arasındaki önemli bağlantılara dikkati çekmek, antisemitizmin tam tersidir. Bu, biz Yahudiler için ahlaki bir görevdir." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Ruffalo'ya yönelik "antisemizm" suçlamaları "karalama kampanyası" olarak nitelendirilerek "Mark Ruffalo'nun yanındayız. Cesurca ayağa kalkıp iktidara karşı gerçeği söyleyen tüm dürüst insanların yanında gururla duruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Sinema, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paramount'un 'antisemitizm' suçlamasına 180'den fazla Yahudi isimden Ruffalo'ya destek mektubu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paramount'un 'antisemitizm' suçlamasına 180'den fazla Yahudi isimden Ruffalo'ya destek mektubu - Son Dakika
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