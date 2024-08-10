Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İman Halif Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İman Halif Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda Cezayir'i temsil eden İman Halif'in altın madalya kazanması doğduğu köyde büyük coşkuyla karşılandı.

10.08.2024 15:30
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda Cezayir'i temsil eden İman Halif'in altın madalya kazanması doğduğu köyde büyük coşkuyla karşılandı.

Halif'in Paris'te altın madalya kazandığı müsabaka, Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde toplu halde dev ekranlardan izlendi. Köylüler Halif'in galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

AA muhabirine konuşan köylülerden Meryem Mahyuz, müsabakanın harika geçtiğini, alınan galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Boks maçlarında hakemlik yapan Fayize Naci, Halif'in ve Cezayir'in başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "İman Halif zirvedeydi." dedi.

Halif'in hayranı Nişam Davudi ise "Bizler bu başarıyla mutlu ve gururluyuz. Zira, Tirat şampiyon sporcularıyla zengin bir kent. Şayet bu kentteki kalkınmayı özellikle spor üzerinden yapsak kim bilir neler olur?" diye konuştu.

Halif'in komşusu Kerim Muhtar da bu başarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Tartışmaların odağındaki isim Halif

İman Halif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkati çekti.

Halif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

Kaynak: AA

Cezayir, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

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