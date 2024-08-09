Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk Sporcuların Sonuçları - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk Sporcuların Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuların aldığı sonuçlar açıklandı. Buse Naz Çakıroğlu boksta gümüş madalya kazanırken, Taha Akgül güreşte bronz madalya için mindere çıkacak. Diğer sporcularımız ise elenerek Olimpiyatlar'a veda etti.

09.08.2024 23:46
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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın 14'üncü gününde dört branşta altı sporcu Türkiye'yi temsil etti. Kadınlar 50 kilogram boksta Buse Naz Çakıroğlu Çin'li rakibi Yu Wu'ya finalde kaybederek Gümüş Madalya aldı, Taha Akgül ise serbest stil güreş 125 kg yarı finalinde İran'dan Amir Hossein Zare'ye 2-1 mağlup oldu. Akgül, bronz madalya karşılaşmasında kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını kazanmak için mindere çıkacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 14'üncü gününde (09.08.2024) Türkiye'yi temsil eden sporcuların aldığı sonuçlar şöyle:

Boks

Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 50kg finalinde Çin'li rakibi Yu Wu'ya 4-1 kaybederek Gümüş Madalya aldı.

Güreş

Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil güreş 125kg yarı finalinde İran'dan Amir Hossein Zare'ye 2-1 mağlup oldu. Taha Akgül, bronz madalya karşılaşmasında kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını kazanmak için mindere çıkacak.

Nesrin Baş, kadınlar 62 kilogram son 16 turunda ABD'den Kayla Colleenn Miracle'a mağlup oldu. Miracle'ın çeyrek finalde elenmesiyle repesaja çıkma şansı kalmayan Nesrin Baş Olimpiyatlar'a veda etti.

Yüzme

Açık su erkekler 10 kilometre maraton yarışında mücadele eden yüzücülerimizden Kuzey Tunçelli 2: 02.58'lik derecesiyle 23'üncü sırayı alırken

Emir Batur Albayrak parkuru tamamlayamadı.

Modern Pentatlon

Buğra Ünal, modern pentatlon yarı final A grubundaki mücadelesinde eskrimde 225, binicilikte 283, yüzmede 296, koşu-atışta 677 ve toplamda 1481 puanla 13'üncü sırayı alarak final bileti alamadı. Modern penatlon branşında Türkiye adına yarışan ilk sporcu olan Buğra Ünal Olimpiyatlar'a veda etti.

Kaynak: ANKA

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