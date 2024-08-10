Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Programı

(ANKARA) – Paris Olimpiyatları'nın 15'inci gününde Türkiye 5 branşta 7 sporcu ve voleybol takımı ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya için saat 18.45'te Brezilya ile karşılaşacak.
Paris 2024 Olimpiyatları'nın 15'inci gününde (10.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:
Atletizm
Kaan Kigen Özbilen saat 09: 00'da maraton koşusunda mücadele edecek.
Tekvando
Emre Kutalmış Ateşli saat 10: 46'da, Nafia Kuş Aydın ise saat 11: 22'de ter dökecek.
Güreş
Saat 12: 00'da İbrahim Çiftçi ve Yasemin Adar Yiğit mücadele edecek.
Bronz madalya için Taha Akyol saat 19: 15'te mindere çıkacak.
Modern Pentatlon
İlke Özyüksel yarı final maçı için saat 15: 10'da mücadele edecek.
Voleybol
A Milli Kadın Voleybol takımı saat 18: 15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.
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