Paris'te 7. Barış Forumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'te 7. Barış Forumu başladı

Forumda küresel yönetim, çok taraflılık, iklim ve Ukrayna ile Filistin konuları ele alınıyor.

11.11.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te, küresel yönetimin, çok taraflılığın, Filistin ve Ukrayna'nın geleceğine ilişkin konuların ele alındığı 7. Paris Barış Forumu başladı.

Paris'te başlayan 7. Paris Barış Forumu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Paris Barış Forumu Başkanı Angel Gurria, eski Filistin Dışişleri Bakanı Nasır Kudva katıldı.

Forumda, küresel yönetim, çok taraflılık, iklim, Ukrayna ve Filistin'in geleceği gibi konular masaya yatırılacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova yönetimini mağlubiyete uğratmak için, Ukrayna'yı desteklemenin Fransa ve Avrupa'nın önceliği olduğunu kaydetti.

Barrot, Ukrayna'da uluslararası düzenin temellerinin ve Avrupa kıtasının güvenliğinin sınandığına işaret ederek, "Ukraynalıların hürriyeti ve bağımsızlığı için verdiği mücadele aynı zamanda bizim mücadelemiz." dedi.

Ukrayna'nın "kendini müdafaa etme hakkını kullandığını" savunan Barrot, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından Macron'un, Donald Trump ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde "Fransa'nın, yeni ABD yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu" söylediğini aktardı.

Jean-Noel Barrot, "Ukrayna'ya Rusya'nın saldırganlığını püskürtme imkanlarını vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" diyerek, barış müzakereleri kapsamında, Ukrayna hakkında hiçbir adımın Ukraynalılar olmadan atılamayacağını vurguladı.

"Yeni (ABD) yönetimiyle güçlü ilişkiler kurulacağından hiç şüphem yok"

Yeni ABD yönetiminin Ukrayna'yla ilgili tutumuna ilişkin olarak da Barrot, "Yeni ABD yönetiminin (Ukrayna konusundaki) tutumları ve girişimlerinin ne olacağına dair spekülasyonlarla ilgili, ön yargılı olmamak gerektiğine inanıyorum ve bunun üzerinde çalışmak için kendilerine zaman tanımalıyız." diye konuştu.

Barrot, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce Trump'la görüştüğünü hatırlatarak, "Yeni yönetimle güçlü ilişkiler kurulacağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Paris Barış Forumu Başkanı Gurria da forumda küresel yönetime ilişkin 30 farklı konunun görüşüleceğini belirtti.

Gurria "Forum sıcak bir jeopolitik gündemle başlıyor. Sadece birkaç gün önce ABD'de başkanlık seçimleri düzenlendi. Donald Trump başkan seçildi ve gelecek yıllarda ABD'nin tutumunun çok taraflılığının ve küresel yönetimin gidişatını etkileyeceğini çok iyi biliyoruz." görüşünü paylaştı.

Trump'un ABD başkanı seçilmesinin ayrıca, iklimle ilgili müzakerelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı gibi dünyanın farklı noktalarında devam eden savaşların sonuçlarını da etkileyebileceğini söyleyen Gurria, bu yıl forumda Birleşmiş Milletlerin geleceği ve uluslararası sistemin daha adil, daha etkili hale getirilmesini görüşeceklerini dile getirdi.

Gurria, "Önümüzdeki 2 gün boyunca herkes için işlevsel bir dünya düzeninin arayışına gireceğiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Diplomasi, Politika, Filistin, Ukrayna, Güncel, Fransa, Paris, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te 7. Barış Forumu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Paris'te 7. Barış Forumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.