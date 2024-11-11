Paris'te 7. Barış Forumu başladı

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Fransa'nın başkenti Paris'te, küresel yönetimin, çok taraflılığın, Filistin ve Ukrayna'nın geleceğine ilişkin konuların ele alındığı 7. Paris Barış Forumu başladı.

Paris'te başlayan 7. Paris Barış Forumu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Paris Barış Forumu Başkanı Angel Gurria, eski Filistin Dışişleri Bakanı Nasır Kudva katıldı.

Forumda, küresel yönetim, çok taraflılık, iklim, Ukrayna ve Filistin'in geleceği gibi konular masaya yatırılacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova yönetimini mağlubiyete uğratmak için, Ukrayna'yı desteklemenin Fransa ve Avrupa'nın önceliği olduğunu kaydetti.

Barrot, Ukrayna'da uluslararası düzenin temellerinin ve Avrupa kıtasının güvenliğinin sınandığına işaret ederek, "Ukraynalıların hürriyeti ve bağımsızlığı için verdiği mücadele aynı zamanda bizim mücadelemiz." dedi.

Ukrayna'nın "kendini müdafaa etme hakkını kullandığını" savunan Barrot, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından Macron'un, Donald Trump ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde "Fransa'nın, yeni ABD yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu" söylediğini aktardı.

Jean-Noel Barrot, "Ukrayna'ya Rusya'nın saldırganlığını püskürtme imkanlarını vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" diyerek, barış müzakereleri kapsamında, Ukrayna hakkında hiçbir adımın Ukraynalılar olmadan atılamayacağını vurguladı.

"Yeni (ABD) yönetimiyle güçlü ilişkiler kurulacağından hiç şüphem yok"

Yeni ABD yönetiminin Ukrayna'yla ilgili tutumuna ilişkin olarak da Barrot, "Yeni ABD yönetiminin (Ukrayna konusundaki) tutumları ve girişimlerinin ne olacağına dair spekülasyonlarla ilgili, ön yargılı olmamak gerektiğine inanıyorum ve bunun üzerinde çalışmak için kendilerine zaman tanımalıyız." diye konuştu.

Barrot, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce Trump'la görüştüğünü hatırlatarak, "Yeni yönetimle güçlü ilişkiler kurulacağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Paris Barış Forumu Başkanı Gurria da forumda küresel yönetime ilişkin 30 farklı konunun görüşüleceğini belirtti.

Gurria "Forum sıcak bir jeopolitik gündemle başlıyor. Sadece birkaç gün önce ABD'de başkanlık seçimleri düzenlendi. Donald Trump başkan seçildi ve gelecek yıllarda ABD'nin tutumunun çok taraflılığının ve küresel yönetimin gidişatını etkileyeceğini çok iyi biliyoruz." görüşünü paylaştı.

Trump'un ABD başkanı seçilmesinin ayrıca, iklimle ilgili müzakerelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı gibi dünyanın farklı noktalarında devam eden savaşların sonuçlarını da etkileyebileceğini söyleyen Gurria, bu yıl forumda Birleşmiş Milletlerin geleceği ve uluslararası sistemin daha adil, daha etkili hale getirilmesini görüşeceklerini dile getirdi.

Gurria, "Önümüzdeki 2 gün boyunca herkes için işlevsel bir dünya düzeninin arayışına gireceğiz." sözlerini sarf etti.