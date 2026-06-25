Paris'te Alkol Tüketimi Yasağı - Son Dakika
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Paris'te Alkol Tüketimi Yasağı

25.06.2026 22:36
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Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Paris'te kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.

Fransa'da rekor seviyedeki sıcaklıklar etkisini sürdürürken başkent Paris'te hastanelerdeki doluluk oranlarının yüksek olması nedeniyle kamusal alanlarda alkol tüketimi hafta sonu yasaklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, 26 Haziran'da saat 12.00'den itibaren başkentte halka açık yerlerde alkol tüketiminin yasaklandığını açıkladı.

Faure, yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen şehirler arasında yer alan Paris'te hastanelerin dolduğunu belirterek, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılması gerektiğine işaret etti.

Valilik kararıyla başkentte 26 Haziran 12.00'den 27 Haziran 07.00'ye, 27 Haziran 12.00'den 28 Haziran 07.00'ye kadar kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.

Hafta sonu 18.00'den sonra alkol satışlarına da yasak getirildi.

Fransa'da 23 Haziran'da 29,9 derece ile "1947'den bu yana kaydedilen en sıcak gün" rekoru kırılırken, yaklaşık 20 kişi sıcaklık kaynaklı nedenlerle, 40'ı aşkın kişi ise boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Alkol Tüketimi Yasağı - Son Dakika

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