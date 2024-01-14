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Paris'te Aşırı Sağcılar Meşalelerle Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Paris'te Aşırı Sağcılar Meşalelerle Gösteri Düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcılar, ellerinde meşalelerle düzenledikleri gösteride sloganlar attı. Yerel mahkeme, polisin gösteriyi yasaklama kararını bozdu. Aşırı sağcılar, her yıl düzenledikleri gösteriler kapsamında Paris'in koruyucusu olarak nitelendirilen Azize Genevieve için yürüyüş düzenledi. Bu gösteriye tepki olarak faşizm karşıtı yaklaşık 300 kişi de Sorbonne Meydanı'nda gösteri yaptı.

Paris\'te Aşırı Sağcılar Meşalelerle Gösteri Düzenledi
14.01.2024 - 00:49,  Güncelleme: 00:58
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Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcılar ellerinde meşalelerle gösteri düzenledi.

RTL radyosunun haberine göre, yerel mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün aşırı sağcıların başkentte düzenleyeceği gösteriye getirdiği yasağı bozdu.

Ellerinde meşalelerle Paris'te yürüyen yüzlerce yüzü maskeli aşırı sağcı, "Parisliler kendinizi savunun, burada evinizdesiniz" sloganları attı.

Bu yürüyüş, aşırı sağcıların "Paris'in koruyucusu olarak nitelendirilen Azize Genevieve" için her yıl düzenlediği gösteriler kapsamında yapıldı.

Aşırı sağcıların sokağa inmesine tepki olarak faşizm karşıtı yaklaşık 300 kişi de Sorbonne Meydanı'nda gösteri yaptı. Göstericiler, "mahallelerinde faşistlere yer olmadığını" söyledi.

Kaynak: AA
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