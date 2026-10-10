Paris'te binlerce Filistin destekçisi İsrail'e yaptırım kararı istedi - Son Dakika
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Paris'te binlerce Filistin destekçisi İsrail'e yaptırım kararı istedi

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Paris'te binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırıma son verilmesi için Cumhuriyet Meydanı'ndan Chatelet'e yürüdü. Göstericiler, Fransa'nın İsrail'e yaptırım kararı almasını ve Filistinli doktorların ve esirlerin serbest bırakılmasını istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in 3 yıldır Gazze'de devam eden soykırımına karşı gösteri yapıldı.

Farklı dernek, sendika ve siyasi partilerin çağrısıyla Filistin destekçileri Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırıma son vermesini talep eden binlerce gösterici, Chatelet Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorların ve esirlerin serbest bırakılmasını ve Fransız hükümetinin İsrail'e karşı yaptırım kararı almasını istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları, "Soykırımları değil, liseleri finanse edin" ve "Filistin halkı için kendi kaderini tayin etme hakkı" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, Arapça şarkıların yanı sıra Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un "La Boheme" eserini dinledi ve söyledi.

Gösteriye, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili milletvekilleri Gabrielle Cathala, Ersilia Soudais, Daniele Obono ve Thomas Portes da katıldı.

"Bu hükümet, Fransa'yı utandırıyor"

Gösteride söz alan Portes, Gazze'de soykırım olduğunu dile getirenler ceza alırken insanlığa karşı suçların propagandasını yapanların televizyona çıkabildiğini belirtti.

Portes, Fransa'dan İsrail'e gönderilen silahlar konusunda "3 yıldır silahlar üzerinde ambargo uygulanmasını ve silah sevkiyatları konusunda şeffaflık olmasını talep ediyoruz. Ancak Fransız hükümeti hala silahlar için ambargo açıklamayı reddetti." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın, İsrail hükümetinin bölgede yaptıklarının suç ortağı olduğunu dile getiren Portes, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde söz aldığı sırada, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçağın Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiğini" söyledi.

"Macron'un elleri Gazzeli, Lübnanlı ve Suriyeli çocukların kanıyla dolu"

Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri ise İsrail'in Filistin'deki sömürge politikasının 1948'den bu yana devam ettiğini belirterek, bu politikayla Filistin halkının yok edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Hamouri, Filistinlilerin kendi topraklarında ve dünya genelinde bu duruma karşı direndiğini dile getirerek, İsrail makamlarının bazı Avrupalı ülkeleri arkasına alarak "Büyük İsrail" projesinden yana olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğini kaydetti.

Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in Gazze'deki soykırımının suç ortağı olduğunu ifade eden Hamouri, "Macron'un elleri Gazzeli, Lübnanlı ve Suriyeli çocukların kanıyla dolu." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin hareketi son derece önemli"

Fransa'da günlerdir devam eden lise eylemlerinin simge isimlerinden biri haline gelen liseli öğrenci Elwan Benoit da boynunda kefiye ile gösteriye katıldı.

Benoit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'daki öğrencilerin lise eylemleri sırasında da Filistin'le dayanışma içinde olduklarını dile getirdiklerini aktararak, "Bugün Filistin hareketi son derece önemli çünkü bu durumun izole bir durum olmadığının farkındayız. Birçok halk soykırıma uğruyor." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin onlarca yıldır büyük acı çektiğini söyleyen Benoit, Ekim 2023'ten bu yana soykırıma uğrayan Filistin halkını desteklemek için gösteriye katıldığını dile getirdi.

Benoit, Fransız liseli öğrenciler için daha fazla hak ve imkan talep ederek, "Liseler konusunda mücadele etmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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