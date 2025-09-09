Fransa'da skandal olay! Camilerin önüne domuz kafaları bırakıldı - Son Dakika
Fransa'da skandal olay! Camilerin önüne domuz kafaları bırakıldı

09.09.2025 16:06
Fransa'da birçok caminin domuz kafaları bırakıldı. Birçok siyasetçi skandal olaya tepki gösterirken, soruşturma başlatıldı.

Fransa'da siyasetçiler, başkent Paris'in etrafındaki camilerin önüne domuz kafası bırakılmasına tepki gösterdi.

CAMİLERİN ÖNÜNE DOMUZ KAFALARI BIRAKILDI

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu sabah Paris çevresindeki birçok caminin girişinde domuz kafası bulunduğunu belirtti. Nunez, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktararak, bu menfur eylemlerin faillerini bulmak için her şeyin yapıldığını ifade etti.

"İBADETHANELERE SALDIRMAK AKIL ALMAZ BİR KORKAKLIK"

İktidar ve muhalefet kanadından birçok siyasetçi, Müslüman karşıtı (İslamofobik) saldırıya aynı platformdan tepki gösterdi. Dün düşen merkez sağcı François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bu dayanılmaz provokasyonlardan etkilenen camilerin yetkililerine ve cemaatine destek verdiğini kaydetti. Retailleau, "İbadethanelere saldırmak akıl almaz bir korkaklıktır." ifadesini kullandı.

"İĞRENÇ, ONURSUZ VE TİKSİNDİRİCİ BİR EYLEM"

Eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal ise "Bu iğrenç, onursuz ve tiksindirici bir eylem." diyerek, bu "iğrenç eylemlerin" doğrudan hedefi olan cemaat, cami yetkilileri ve ülkedeki Müslümanları desteklediğini dile getirdi. Attal, cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede herkesin inanç hakkı ve sükunet içinde bu inancı yaşama hakkı olduğunu vurgulayarak, "Laikliğin bir ilkesi olan inanç özgürlüğü, herkes için güvence altına alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"İSLAMOFOBİ TOPLUMUN BİR KANSERİ"

Fransa'da Müslüman karşıtı nefretin tıpkı diğer nefret türleri gibi yeri olmadığını savunan Attal, faillerin bulunup cezalandırılmasını istedi. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Genel Koordinatörü Manuel Bompard, "İslamofobi, toplumun bir kanseri." yorumunu yaparak, bir kez daha hedef alınan Fransa'daki Müslüman vatandaşları desteklediğini belirtti.

LFI Milletvekili Bastien Lachaud, "Bu iğrenç, İslamofobik eylem küçük düşürmeyi, korkutmayı ve hakaret etmeyi hedefliyor. Bu, çirkin ve dayanılmaz bir saldırı." açıklamasında bulundu. Lachaud, bu saldırı karşısında şaşkınlığını dile getirerek, Retailleau'yu her gün nefreti körüklemek ve İslamofobiyi normalleştirmekle suçladı.

Aşırı sağın İslamofobiyi yaydığını ifade eden Lachaud, tüm bunların faillerin eyleme geçmesine neden olduğunu vurguladı. Lachaud ayrıca, Müslüman vatandaşlarla dayanışma mesajı paylaştı.

Kaynak: AA

