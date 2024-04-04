Paris'te Evde Bakım Hemşireleri Ücret Artışı İçin Protesto Düzenledi

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Fransa'nın başkenti Paris'te, 2009'dan beri değişmeyen ücretlerinin artırılmasını talep eden yüzlerce evde bakım hemşiresi, protesto düzenledi.

Ücretlerinde artış talebiyle toplanan, neredeyse tamamı beyaz önlük ve yağmurluk giyen göstericiler, ellerinde bayraklarla sloganlar, müzik ve düdük sesleri eşliğinde Bastille Meydanı'ndan Sağlık Bakanlığına yürüdü.

"Sağlık planı=Feda edilen hemşireler", "Suistimali ve aşağılamayı durdurun", "Evde bakım hemşireleri unutuldu, hastalar tehlikede" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, ücretlerinin artırılması taleplerini Bakanlığa iletti.

Gösteri, "Öfkeli Evde Bakım Hemşireleri" topluluğu, mesleği temsil eden 3 sendikadan biri olan "Sniil" ve daha küçük bir örgüt olan "Onsil" tarafından desteklenirken, protesto düzenlenmesine yönelik çağrı yapmayan diğer 2 sendika ise ücretlerin bir an önce müzakere edilmesini istedi.

Fransa'da yaklaşık 100 bin, evde bakım hemşiresi bulunuyor.