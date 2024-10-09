Paris'te Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'te Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

Kadın hakları savunucuları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı silah ambargosu talep etti.

09.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini isteyen Filistin destekçisi kadın hakları savunucuları, Tel Aviv hükümetine silah ambargosu uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.

Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadın hakları savunucuları, İsrail'in 1 yıldır saldırılarına maruz kalan Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Bastille Meydanı'na kadar yürüyen Filistin destekçileri, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını ve Gazze'deki soykırımın sona ermesini istedi.

Omuzlarına kefiye takan göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile Gazze'de ölen sivillerin fotoğraflarını ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için mum taşıdı.

İsrail hükümetinin, Filistinlilere karşı uyguladığı politikalara tepki gösteren eylemciler, "Özgür Filistin" ve "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.

Filistin asıllı Yasmine isimli üniversite öğrencisi, AA muhabirine, Filistinlilere desteklerini ifade etmek ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmak için "kadın haklarını araçsallaştırmasına" tepki göstermek amacıyla protestoya katıldığını belirtti.

Yasmine, "Gazzeli kadınlar direnişin ne olduğunu bize öğretiyor. Onlar, 17 yıllık sömürgeci zorlu bir ablukanın altında nasıl yaşanır bize gösteriyor." diyerek Filistin toplumunun kalbini oluşturan Filistinli kadınların, kendilerini yok etmeye çalışan İsrail'e karşı nasıl direndiklerini herkese gösterdiğini söyledi.

Filistinli kadınları hedef almanın, Filistin halkının doğum oranını da hedef almak anlamına geldiğini ifade eden Yasmine, "Bu, sömürgeci İsrail devletinin Filistin'i yok etme ve burada etnik temizlik yapma stratejisi." değerlendirmesini yaptı.

30 yaşındaki Charlie isimli gösterici de İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Filistinli kadınların çifte baskıya maruz kaldığını ifade etti.

Charlie, İsrail'e silah satışının durdurulmasını ve İsrail hükümetine her türlü desteğin sona erdirilmesini istedi.

Gıda, çocuk bezi ve aşı gibi temel yardımların bile Gazze'ye ulaşamadığını vurgulayan Charlie, bölgede yaşananlara Fransa'dan baktığında bunlardan "utanç duyduğunu" dile getirdi.

Charlie, Fransız hükümetinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "aktif katılım" sağladığını savunarak bölgede yaşananlar karşısında kendisini çaresiz hissettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Filistin, Fransa, İsrail, Gazze, Paris, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
22:57 Telegram ve Discord’da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
10:20 KYK burskredi başvuruları başladı KYK burs/kredi başvuruları başladı
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:46 İzmir’de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 02:05:48. #1.12#
SON DAKİKA: Paris'te Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.