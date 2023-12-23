 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Paris'te Filistin Destekçileri İsrail Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Paris'te Filistin Destekçileri İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Paris'in 4. bölgesinde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzelileri anmak ve Gazze'ye ateşkes sağlanması çağrısında bulunmak için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve mumlarla 'Gazze' yazarak protesto gerçekleştirdi. Eyleme destek veren dernekler arasında Barış için Yahudi Fransız Birliği de yer aldı.

Paris\'te Filistin Destekçileri İsrail Saldırılarını Protesto Etti
23.12.2023 - 00:05,  Güncelleme: 00:05
Abone Ol

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzelileri anmak için bir araya geldi.

Paris'in 4. bölgesinde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarında öldürülenleri anmak için ellerinde taşıyıp yere dizdikleri mumlarla "Gazze" yazdı.

Filistin bayraklarını sallayan katılımcılar, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) de eyleme destek veren dernekler arasında yer aldı.

Gösteriye katılan 25 yaşında Takia Ben Salem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkını desteklemek amacıyla eyleme katıldığını ifade etti.

Ben Salem, bu tarz eylemler vasıtasıyla Fransa'da Filistin halkına destek verebildiklerini kaydederek, "Bir vatandaş ve insan olarak 2 ayı aşkın süredir öldürülen, katledilen Gazze halkını desteklemek benim için önemli." dedi.

Tüm dünyanın bölgede olup biten karşısında uyanması gerektiğini belirten Ben Salem, Gazze'de yaşananların "soykırım" olduğunu söyledi.

Ben Salem, "Aslında hepimizin Gazze halkını, 75 yıldır baskı altındaki Filistin halkını desteklemek için sokakta olması gerekiyor." diye konuştu.

"İsrail'e yaptırımlar uygulanmalı"

Soyadını vermeyen 80 yaşındaki Fransız gösterici Genevieve C, gençliğinde Cezayir'in Fransız sömürgeciliğinden çıkmasına destek verdiğini, şimdi ise Filistin'in, İsrail sömürgeciliğinden kurtulması için mücadele ettiğini anlattı.

Genevieve C, Filistin halkının "soykırım ve etnik temizliğe" uğradığına tanık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adı konulamayan bir trajedi. Büyükanne ve büyükbabama, Yahudi soykırımından bahsettiğimde, 'Torunum biz (soykırımdan) bihaberdik. Ne yapabilirdik ki?' dediler. Bugün (Gazze'de) olanları herkes biliyor."

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e yaptırımlar uygulanmasının önemine dikkati çeken Genevieve C, "İsrail, ezen, küçük düşüren, öldüren, çokça apartheid ve sömürgeciliği uygulayan bir devlet." dedi.

Genevieve C, İsrail'in 75 yıldır savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, uluslararası hukuku ihlal ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"(İsrail), Batılı ülkelerin parası ve suç ortaklığı sayesinde ayakta kalan küçücük bir devlet." değerlendirmesinde bulunan Genevieve C, Batılı devletlerin siyasi ilişkileri kesmeye karar verdiği takdirde İsrail'in uzun süre dayanamayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Paris, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Filistin Destekçileri İsrail Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Paris'te Filistin Destekçileri İsrail Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement